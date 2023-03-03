Прискорює вихід із КНР. Foxconn планує витратити 700 млн доларів на завод для збирання iPhone в Індії, – Bloomberg

Тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка виробляє деталі для iPhone, планує інвестувати близько 700 млн доларів у новий завод в районі індійського міста Бангалор. Таким чином фірма підкреслює прискорення перенесення виробництва з Китаю. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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За даними видання, на новому заводі Foxconn також зможе збирати смартфони Apple та виробляти деякі деталі для свого нового бізнесу з випуску електромобілів.

Очікується, що новий виробничий майданчик в Індії створить близько 100 000 робочих місць. Водночас у великому збиральному комплексі iPhone в китайському Чженьчжоу Foxconn має близько 200 000 співробітників, хоча в піковий сезон виробництва ця цифра різко зростає.

Як зауважує Bloomberg, ця інвестиція може стати однією з найбільших для Foxconn в Індії на сьогодні. Це свідчить про те, наскільки Китай ризикує втратити свій статус найбільшого у світі виробника побутової електроніки.

Співрозмовники видання кажуть, що плани Foxconn ще можуть змінитися, адже компанія ще доопрацьовує деталей інвестицій та проєкту. Однак потенційно компанія показує, що постачальники можуть вивести потужності з Китаю набагато швидше, ніж очікувалося.

Чому Apple іде з Китаю

Американський техногігант Apple раніше повідомив про плани перенести частину потужностей із виробництва своєї техніки з Китаю. Зокрема, у вересні 2022 року було анонсовано, що Foxconn виготовлятиме в Індії iPhone 14, представлені тоді. Компанія вже має потужності на околиці Ченнаї, міста на півдні Індії.

Apple вирішила наростити виробничі показники в Індії через посилення торговельних санкцій між США та Китаєм, а також жорстку боротьбу Пекіна з COVID-19.

Аналітики JPMorgan прогнозували, що до 2025 року поза межами Китаю виготовлятимуться до 25% усіх продуктів Apple. Станом на осінь 2022 року цей показник становив 5%.

Експерти зауважували, що ключову роль у переїзді відіграють саме тайванські постачальники. Також вони прогнозували, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі Apple вибере місцевих постачальників індійського виробництва.