Apple починає переносити потужності з Китаю до Індії, де будуть виготовляти iPhone 14

Компанія Apple почала працювати з постачальниками з Індії для перенесення потужностей із Китаю. Перші iPhone 14 будуть виготовлені в Індії наприкінці жовтня або в листопаді 2022 року.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомими із ситуацією.

Відомо, що компанія співпрацює з постачальниками, щоб збільшити виробництво в Індії та пришвидшити виробництві нового iPhone. Apple довгий час виробляла більшість своїх iPhone у Китаї, тепер же компанія шукає альтернативи, оскільки, як зазначає видання, чинна влада в Китає вступає в конфлікт із урядом США та запроваджує додаткові карантинні заходи по всій країні.

Apple почала виробляти iPhone в Індії в 2017 році, тепер компанія націлена вирівняти потужності виробництва в Китаї та Індії.

Крім того, компанія веде переговори з приводу початку виробництва Apple Watch та MacBook у В'єтнамі.

Нагадаємо, Apple запланувала презентацію свого нового смартфона iPhone 14 на 7 вересня. Відомо, що нова модель зовні буде схожа на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Через нові правила Китаю про відвантажувальні документи, Apple переносила дату випуску. Справа в тім, що Apple є головним клієнтом TSMC, і компанія доставляє мікросхеми до Pegatron у Китай, де збирають iPhone. А візит Пелосі на Тайвань ще більше погіршив китайсько-тайванські відносини. Як наслідок, КПК прийняла нові правила, які забороняють будь-які згадки "Тайвань" або "Китайська Республіка" у товаросупровідних документах.