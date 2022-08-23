Apple начинает переносить мощности из Китая в Индию, где будут производить iPhone 14

Компания Apple начала работать с поставщиками из Индии для переноса мощностей из Китая. Первые iPhone 14 будут изготовлены в Индии в конце октября или в ноябре 2022 года.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Известно, что компания сотрудничает с поставщиками, чтобы увеличить производство в Индии и ускорить выпуск нового iPhone. Apple долгое время производила большинство своих iPhone в Китае, теперь же компания ищет альтернативы, поскольку, как отмечает издание, действующая власть в Китае вступает в конфликт с правительством США и вводит дополнительные карантинные меры по всей стране.

Apple начали производить iPhone в Индии в 2017 году, теперь компания нацелена выровнять мощности производства в Китае и Индии.

Кроме того, компания ведет переговоры о начале производства Apple Watch и MacBook во Вьетнаме.

Напомним, Apple запланировала презентацию своего нового смартфона iPhone 14 на 7 сентября. Известно, что новая модель снаружи будет похожа на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой "мини" версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это станет первым случаем, когда Apple выпустит iPhone не Pro с дисплеем такого размера.

Из-за новых правил Китая об отгрузочных документах, Apple переносила дату выпуска. Дело в том, что Apple является главным клиентом TSMC, и компания доставляет микросхемы в Pegatron в Китай, где собирают iPhone. А визит Пелоси на Тайвань еще больше усугубил китайско-тайваньские отношения. Как следствие, УПК приняла новые правила, запрещающие какие-либо упоминания "Тайвань" или "Китайская Республика" в товаросопроводительных документах.