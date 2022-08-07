Apple может перенести выпуск iPhone 14: в чем причина

Причиной послужили новые правила Китая об отгрузочных документах, что может привести к задержке поставок электроники.

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Об этом пишет издание GSMArena .

Отмечается, что Apple является главным клиентом TSMC, и компания доставляет микросхемы в Pegatron в Китай, где собирают iPhone. А визит Пелоси на Тайвань еще больше усугубил китайско-тайваньские отношения. Как следствие, УПК приняла новые правила, запрещающие какие-либо упоминания "Тайвань" или "Китайская Республика" в товаросопроводительных документах. Это, в свою очередь, означает, что некое, если не все, оборудование может быть возвращено обратно на Тайвань и, как следствие, задержит производство iPhone 14.

Также вице-президент Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены из Пелоси во время визита, так что это может быть только началом более ожесточенной торговой войны между КПК и Тайванем, в которую вовлечены Apple и другие американские компании.

Apple уже ведет переговоры со своими тайваньскими партнерами и попросила удалить или заменить все маркировки "Сделано в Тайване" или "Китайская Республика".

Напомним, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа посетила Тайвань. Ее визит возмутил КНР .