Apple може перенести випуск iPhone 14: в чому причина

Причиною стали нові правила Китаю про відвантажувальні документи, що може призвести до затримки поставок електроніки.

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Про це пише видання GSMArena.

Зазначається, що Apple є головним клієнтом TSMC, і компанія доставляє мікросхеми до Pegatron у Китай, де збирають iPhone. А візит Пелосі на Тайвань ще більше погіршив китайсько-тайванські відносини. Як наслідок, КПК прийняла нові правила, які забороняють будь-які згадки "Тайвань" або "Китайська Республіка" у товаросупровідних документах. Це, у свою чергу, означає, що деяке, якщо не все, обладнання може бути повернуто назад на Тайвань і, як наслідок, затримає виробництво iPhone 14.

Що ще гірше, віце-президент Pegatron і топ-менеджери TSMC були помічені з Пелосі під час візиту, тож це може бути лише початком більш запеклої торговельної війни між КПК і Тайванем, у яку втягнуто Apple та інші американські компанії.

Apple вже веде переговори зі своїми тайванськими партнерами та попросила видалити або замінити всі маркування "Зроблено в Тайвані" або "Китайська Республіка".

Нагадаємо, що спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі 2 серпня відвідала Тайвань. Її візит обурив КНР.