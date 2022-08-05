Китай оголосив про санкції проти Ненсі Пелосі

МЗС Китаю заявило, що накладе санкції на спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, тому що вона “кинула виклик Пекіну”, ставши першим американським політиком високого рангу, який відвідав Тайвань за 25 років.

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Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про заходи щодо Пелосі та її найближчих родичів у заяві в п'ятницю, 5 серпня, повідомляє Bloomberg.

Китай заявив, що для Пекіну поїздка до Тайваню "другої людини в США після президента стала болісною".

При цьому наразі невідомо, що саме буде передбачати санкційний пакет проти Ненсі Пелосі.

Нагадаємо Пелосі проводила тур по країнам Азії, в його рамках відвідала і Тайвань, про що не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.

Загалом КНР показала своє обурення з приводу візиту на острів Пелосі сплеском військової активності навколо Тайваню, викликом посла США в Пекіні та припиненням імпорту кількох сільськогосподарських продуктів із Тайваню.

Напередодні її прибуття на острів Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.

Незважаючи на це, Пелосі провела зустріч з президентом Цай Ін Вень, а також з іншими політичними лідерам Тайваню. Після цього Збройні сили Китаю перейшли до активної фази військових навчань з бойовими стрільбами в шести зонах навколо Тайваню.