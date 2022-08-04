Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню: з'явилися відео бойових стрільб

Збройні сили Китаю перейшли до активної фази військових навчань з бойовими стрільбами в шести зонах навколо Тайваню, повідомило 4 серпня видання The Guardian.

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Користувачі в мережі та місцеві ЗМІ почали публікувати відео, на яких китайські військові ведуть вогонь з артилерійських систем, а також застосовують військову авіацію.

Опівдні за місцевим часом державний мовник CCTV повідомив:

"З 12:00 сьогодні до 12:00 7 числа Народно-визвольна армія проводить важливі військові навчання та організовує бойові стрільби. Під час цих фактичних бойових навчань було обрано шість основних районів навколо острова (Тайвань — Delo.ua), і протягом цього періоду всі кораблі та літаки (окрім тих, що задіє армія Китаю) не повинні заходити у відповідні морські райони та повітряний простір".

The #Chinese Army has begun its large-scale military exercise in six waters around #Taiwan. The exercise will take place from August 4 to 7. pic.twitter.com/LnmUrRoIyU — Ak-47 (@Ak73Ak7) August 4, 2022

Міністерство оборони Тайваню заявило, що його ЗС "працюють у звичному режимі".

"Ми не прагнемо ніякої ескалації, але ми не відступаємося, коли йдеться про нашу безпеку та суверенітет", — сказано в повідомленні відомства.

В цей же час тайванська армія перекинула війська на західне та східне узбережжя. Очікується, що це буде відповідь на наближення до острова китайського флоту.

BREAKING NEWS : #Taiwan’s army moved #troops to the west and east coasts. It is expected to be a response to a #Chinese destroyer fleet located 12 nautical miles off the coast of Taiwan. pic.twitter.com/CFQeKu3noC — World Military News (@Military_News4) August 4, 2022

Китай оголосив про додаткові військові навчання в Південно-Китайському морі біля Тайваню 2 серпня. Таке рішення було прийнято на тлі зростання напруги довкола візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Пелосі проводить тур по країнам Азії, однак чи відвідає спікер Палати представників Тайвань, не було відомо до останньої миті. Врешті-решт вона провела офіційну зустріч з президентом Тайваню Цай Ін Вень.

Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.