Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня: появились видео боевых стрельб

Вооруженные силы Китая перешли к активной фазе военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах вокруг Тайваня, сообщило 4 августа издание The Guardian.

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Пользователи сети и местные СМИ начали публиковать видео, на которых китайские военные ведут огонь из артиллерийских систем, а также применяют военную авиацию.

В полдень по местному времени государственный вещатель CCTV сообщил:

"С 12:00 сегодня до 12:00 7 числа Народно-освободительная армия проводит важные военные учения и организует боевые стрельбы. Во время этих фактических боевых учений было выбрано шесть основных районов вокруг острова (Тайвань — Delo.ua), и в течение этого периода все корабли и самолеты (кроме задействованных армией Китая) не должны заходить в соответствующие морские районы и воздушное пространство".

The #Chinese Army has begun its large-scale military exercise in six waters around #Taiwan. The exercise will take place from August 4 to 7. pic.twitter.com/LnmUrRoIyU — Ak-47 (@Ak73Ak7) August 4, 2022

Министерство обороны Тайваня заявило, что его ВС "работают в обычном режиме".

"Мы не стремимся ни к какой эскалации, но мы не отступаемся, когда речь идет о нашей безопасности и суверенитете", - говорится в сообщении ведомства.

В это же время тайваньская армия перебросила войска на западное и восточное побережье. Ожидается, что это будет ответ на приближение к острову китайского флота.

BREAKING NEWS : #Taiwan’s army moved #troops to the west and east coasts. It is expected to be a response to a #Chinese destroyer fleet located 12 nautical miles off the coast of Taiwan. pic.twitter.com/CFQeKu3noC — World Military News (@Military_News4) August 4, 2022

Китай объявил о дополнительных военных учениях в Южно-Китайском море у Тайваня 2 августа. Такое решение было принято на фоне роста напряжения вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пелоси проводит тур по странам Азии, однако посетит ли спикер Палаты представителей Тайвань, не было известно до последнего момента. В конце концов, она провела официальную встречу с президентом Тайваня Цай Ин Вэнь.

Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.