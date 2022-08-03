Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провела официальную встречу с президентом Тайваня Цай Ин Вэнь и другими законодателями в среду, 3 августа, игнорируя угрозы Китая "принять ответные меры". Об этом сообщает Washington Post.

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В ходе встречи Пелоси получила от тайваньской администрации "Орден доброжелательных облаков" за вклад в развитие американо-тайваньских отношений, который, по ее словам, является "символом дружбы США и Тайваня".

В ходе встречи Пелоси отметила, что внесенные в законодательство США изменения, направленные на укрепление американской индустрии микросхем для конкуренции с Китаем, "предлагают больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня".

"Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение. Решимость Америки сохранить демократию на Тайване и в остальном мире остается непреклонной", — сказала Пелоси.

Пелоси проводит тур по странам Азии, однако посетит ли спикер Палаты представителей Тайвань, не было известно до последнего момента. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в этот же момент Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.

Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.