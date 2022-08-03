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Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провела официальную встречу с президентом Тайваня Цай Ин Вэнь и другими законодателями в среду, 3 августа, игнорируя угрозы Китая "принять ответные меры". Об этом сообщает Washington Post.
В ходе встречи Пелоси получила от тайваньской администрации "Орден доброжелательных облаков" за вклад в развитие американо-тайваньских отношений, который, по ее словам, является "символом дружбы США и Тайваня".
В ходе встречи Пелоси отметила, что внесенные в законодательство США изменения, направленные на укрепление американской индустрии микросхем для конкуренции с Китаем, "предлагают больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня".
"Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение. Решимость Америки сохранить демократию на Тайване и в остальном мире остается непреклонной", — сказала Пелоси.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пелоси проводит тур по странам Азии, однако посетит ли спикер Палаты представителей Тайвань, не было известно до последнего момента. Весь мир наблюдал за перемещением политика, в этот же момент Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.
Пекин откровенно угрожал американским политикам, заявляя, чтобы те "не играли с огнем", имея в виду отношения с Тайванем. МИД КНР открыто выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.
Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.