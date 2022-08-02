Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня

Сегодня, 2 августа, Китай объявил о дополнительных военных учениях в Южно-Китайском море у Тайваня. Такое решение было принято на фоне роста напряжения вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Об этом сообщает China Daily.

Так, Управление безопасности на море провинции Чжэцзян сообщило, что с 12:00 (по пекинскому времени) 4 августа до 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет проводить военные учения и учебные мероприятия, включая тренировки по боевой стрельбой.

Также обнародованы географические координаты зоны обучения. Отмечается, что кораблям, не участвующим в мероприятии, нельзя заходить в зоны обучения.

Запрещен также вход судов и воздушных судов в указанное морское и воздушное пространство.

Напомним, что спикер нижней Палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. В свою очередь МИД КНР выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.