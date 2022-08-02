Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Однако в Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси в Тайвань.

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Так, по состоянию на 17:00 по киевскому времени борт SPAR19, на котором находится спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, вошел в тайваньскую зону ПВО.

Также СМИ пишут, что на Тайване начали отключаться сайты государственных органов. В частности, не работает сайт МИД.

По данным Flightradar24, борт SPAR19 должен совершить посадку в 17:43 по киевскому времени в аэропорту Тайбэй - столица Тайваня.

Также СМИ сообщают, что истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт Пелоси.

При этом сообщается, что Китай закрывает для гражданских самолетов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива, а в провинции Фуцзянь звучат сирены.

По состоянию на 17:34 по киевскому времени самолет Пелоси начал заходить на посадку возле Тайбэя. Десятки истребителей ВВС США подняты с баз в Японии — летят в сторону Тайваня.

Как передает издание CNBC, поездка Нэнси Пелоси привела к расколу между Белым домом Байдена и самым влиятельным демократом в Конгрессе. Официально администрация Байдена старалась избегать прямых ответов на вопросы о том, согласны ли они с решением Пелоси совершить поездку. Но неофициально Белый дом и Пентагон мало скрывают, что выступают против такого визита, который происходит в то время, когда американо-китайские отношения являются самыми плохими за последние десятилетия.

В 17:45 борт SPAR19 с Нэнси Пелоси приземлился в столице Тайваня.

Прибывшая на Тайвань Пелоси заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".

В свою очередь МИД КНР выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его.

Ранее сообщалось, что в программе спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не запланирован визит на Тайвань.