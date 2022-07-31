В программе спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси нет визита на Тайвань

В программе спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не запланирован визит на Тайвань. Об этом Пелоси написала в своем Twitter.

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"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности", - написала спикер.

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

Напомним, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров "провозгласит независимость от КНР".

Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.

Китай 30 июля начал в Тайванском проливе военные учения, применив РСЗО в направлении острова. На фоне этого Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО в международном аэропорту Тайваня, гражданском объекте.