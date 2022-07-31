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В программе спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси нет визита на Тайвань
В программе спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси не запланирован визит на Тайвань. Об этом Пелоси написала в своем Twitter.
"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности", - написала спикер.
Напомним, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров "провозгласит независимость от КНР".
Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Китай 30 июля начал в Тайванском проливе военные учения, применив РСЗО в направлении острова. На фоне этого Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО в международном аэропорту Тайваня, гражданском объекте.