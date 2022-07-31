У програмі спікера нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі немає візиту до Тайваню

У програмі спікера нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі не заплановано візиту до Тайваню. Про це Пелосі написала у своєму Twitter.

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"Я очолюю делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підтвердити непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії ми проведемо зустрічі на високому рівні, щоб обговорити, як ми можемо просувати цінності", - написала речник.

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін оголосить війну Тайваню, якщо острів "проголосить незалежність від КНР".

Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". Наразі Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами – членами ООН, але фактичні зв'язки – з більшістю країн світу через свої представництва.

Китай 30 липня розпочав у Тайванській протоці військові навчання, застосувавши РСЗВ у напрямку острова. На тлі цього Тайвань підняв у небо винищувачі та розгорнув системи ППО в міжнародному аеропорту Тайваню, цивільному об'єкті.