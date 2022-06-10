Китай "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров провозгласит независимость от КНР. Об этом сообщают издания The Times Of India и AFP.

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"Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну любой ценой", — сказал Вэй Фэнхэ.

Он добавил, что Пекин выступит категорически против заявлений любой страны, которая решит признать независимость Тайваня.

В свою очередь Остин подчеркнул, что Пекин должен "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня".

При этом президента США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.