- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Китай "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров провозгласит независимость от КНР. Об этом сообщают издания The Times Of India и AFP.
"Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну любой ценой", — сказал Вэй Фэнхэ.
Он добавил, что Пекин выступит категорически против заявлений любой страны, которая решит признать независимость Тайваня.
В свою очередь Остин подчеркнул, что Пекин должен "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня".Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом президента США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.
Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами — членами ООН, но фактические связи — с большинством стран мира через свои представительства.