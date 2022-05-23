Байден заявил о готовности защищать Тайвань в случае нападения Китая

Соединенные Штаты Америки готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

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Об этом заявил президента США Джо Байден в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции в Токио, сообщает "The New York Times".

Журналист задал Байдену вопрос: "Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"

"Это обязательство, которое мы на себя взяли. Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема", - сказал Байден.

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

В частности, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также избегает новых нефтяных контрактов с РФ.