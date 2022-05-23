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Байден заявил о готовности защищать Тайвань в случае нападения Китая

Джо Байден, президент США, США, Китай Тайвань
Фото: Байден заявил о готовности защищать Тайвань в случае нападения Китая

Соединенные Штаты Америки готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. 

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Об этом заявил президента США Джо Байден в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции в Токио, сообщает "The New York Times".  

Журналист задал Байдену вопрос: "Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"

"Это обязательство, которое мы на себя взяли. Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема", - сказал Байден.  

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия. 

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам. 

В частности, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также избегает новых нефтяных контрактов с РФ. 

Автор:
Анастасия Дедковская