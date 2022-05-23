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Байден заявил о готовности защищать Тайвань в случае нападения Китая
Соединенные Штаты Америки готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.
Об этом заявил президента США Джо Байден в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции в Токио, сообщает "The New York Times".
Журналист задал Байдену вопрос: "Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"
"Это обязательство, которое мы на себя взяли. Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема", - сказал Байден.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.
В частности, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также избегает новых нефтяных контрактов с РФ.