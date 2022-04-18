Международные инвесторы бегут из Китая. Дружба Си Цзиньпина и Путина может стать причиной санкций, - Bloomberg

Международные инвесторы уходят из Китая, поскольку опасаются, что со временем в отношении этой страны могут быть введены такие же санкции, как и против России. Об этом пишет издание Bloomberg.

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"Растущий список рисков превращает Китай в потенциальную трясину для глобальных инвесторов. Центральный вопрос заключается в том, что может произойти в стране, готовой пойти на многое для достижения целей своего лидера. Дружба президента Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным сделала инвесторов более недоверчивыми к Китаю, в то время как пропаганда сильного лидера набирает обороты, поскольку Коммунистическая партия упорно проводит стратегию "Ноль Covid-0" и проводит непредсказуемые кампании по регулированию целых отраслей", - пишет Bloomberg.

При этом отток инвестиций из Китая ускорился после вторжения России в Украину. Так, фонды прямых инвестиций, которые привлекали долларовые инвестиции в Китай, в первом квартале привлекли всего 1,4 миллиарда долларов — это самый низкий показатель с 2018 года.

По словам Саймона Эдельстена из британской инвестиционной компании Artemis Investment Management LLP, масштабы и скорость санкций, введенных против России, заставили переосмыслить отношение Запада к Китаю. Его команда в управляющем капиталом на 37 миллиардов долларов продала все свои инвестиции в Китае в прошлом году после вмешательства Пекина в громкие листинги, такие как Didi Global Inc. и Ant Group Co., заявив, что такие шаги угрожают правам акционеров. По словам Эдельстена, более напористая риторика Китая в отношении Гонконга и претензии на суверенитет в Южно-Китайском море также вызвали беспокойство у инвестиционной группы.

"Политические и управленческие факторы теперь должны задавать осторожный тон, особенно в отношении долгосрочных обязательств перед Китаем", — сказал Эдельстен, добавив, что европейские меры, принятые против России, показывают, что прочные торговые связи не являются гарантией дипломатической безопасности.

"Вторжение в Украину очень резко повышает эти риски, и наши средства, вероятно, в ближайшие годы могут быть повторены и в Китае", — добавил он.

Брендан Ахерн, главный инвестиционный директор Krane Funds Advisors LLC, сообщает о "неизбирательной и независимой от цены продажи" китайских акций международными инвесторами в прошлом году.

Регуляторные действия Пекина "были восприняты как атака на наиболее уважаемые и принадлежащие иностранцам компании", сказал он, в то время как санкции в отношении России вызвали опасения, что такое же может произойти с Китаем. Его фирма, которая управляет биржевыми фондами, ориентированными на Китай, заменяет китайские акции, зарегистрированные в США, на те, которые торгуются в Гонконге, чтобы снизить риск.

Зарабатывать деньги на публичных рынках Китая стало сложнее. Индекс акций CSI 300 упал примерно на 15% с начала года, а его доходность с поправкой на риск, измеряемая коэффициентом Шарпа, является одной из самых низких в мире и составляет минус 2,1. Это лишь немного лучше, чем индекс Шри-Ланки Colombo All-Share. Китайский индекс торгуется вблизи самого низкого уровня с 2014 года по сравнению с глобальным индикатором акций MSCI Inc.

Впервые с 2010 года эталонные суверенные облигации Китая с 10-летним сроком погашения не предлагают переноса по сравнению с сопоставимыми казначейскими облигациями США. А доходность высокодоходного долларового кредитного рынка Китая в прошлом квартале была самой низкой, по крайней мере за последние десять лет.

Глобальные фонды начали уходить, продав в марте акции, котирующиеся на материковом Китае, на сумму более 7 миллиардов долларов через обменные ссылки с Гонконгом. Они также избавились от 14 миллиардов долларов государственного долга Китая за последние два месяца и сократили свои кредитные активы.

"Рынки обеспокоены связями Китая с Россией — это пугает инвесторов, и вы можете видеть, что неприятие риска проявляется с самого начала вторжения", — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Тем не менее выход из Китая может оказаться непростым решением. Китайская экономика обладает рынком облигаций на сумму 21 триллион долларов и фондовыми биржами, стоимость которых оценивается в 16,4 триллиона долларов на суше и в Гонконге.

Китайские власти, похоже, предпринимают шаги, чтобы привлечь глобальные фонды. В прошлом месяце регулирующие органы пообещали сделать политику более прозрачной и предсказуемой, что является ключевым камнем преткновения для инвесторов, которые потеряли триллионы долларов в 2021 году из-за подавления Пекином технологических и репетиторских фирм. Китай также идет на компромиссы, которые могут предоставить американским регулирующим органам частичный доступ к аудиту китайских компаний, зарегистрированных в США.

В то время как гиганты Уолл-Стрит, такие, как JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., пытаются получить полную собственность на свои предприятия в Китае, некоторые компании избавляются от них.

В марте немецкая Fraport AG продала свою долю в аэропорту Сиань местному покупателю, положив конец 14-летнему пребыванию в Китае. Оператор аэропорта заявил, что решил уйти с китайского рынка после того, как изо всех сил пытался расширить свой бизнес. Fraport также владеет долей в аэропорту Санкт-Петербурга в России, которую в настоящее время не может продать.

Другие готовятся к отделению Китая от Запада. Стартап в области беспилотных технологий TuSimple Inc. рассматривает возможность выделения своих операций в Китае в отдельную организацию после опасений американских властей по поводу доступа Пекина к своим данным. Нефтяной гигант Cnooc Ltd. может прекратить деятельность в Великобритании, Канаде и США из-за опасений, что активы могут быть подвергнуты санкциям.

Инвестиционные специалисты одного из американских фондов прямых инвестиций в Гонконге уже не так активно используют возможности заработать в Китае, как раньше, хотя цены здесь намного ниже. Опасения включают трудности с выводом инвестиций и проблемы, которые могут возникнуть в результате ужесточения позиций, таких как запреты на инвестиции в США или потребительский бойкот продукции, произведенной в Китае.

В своем выступлении на прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала Пекин отчитаться за все более тесные отношения с Москвой.

"На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять реакция Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России", — сказала она.