Байден заявив про готовність захищати Тайвань у разі нападу Китаю

Сполучені Штати Америки готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

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Про це заявив президента США Джо Байден у понеділок, 23 травня, на прес-конференції в Токіо, повідомляє The New York Times.

Журналіст запитав Байдена: "Ви не хотіли втручатися військовим шляхом у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?"

"Це зобов'язання, яке ми на себе взяли. Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що його можна взяти силою, просто неприйнятна", – сказав Байден.

Він також зазначив, що не очікує на спроби Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи прояснить світ Китаю всі наслідки.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін у ході переговорів із президентом США Джо Байденом заявив, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

Зокрема, Китай відмовився постачати запчастини російським авіакомпаніям, а також уникає нових нафтових контрактів із РФ.