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Байден заявив про готовність захищати Тайвань у разі нападу Китаю
Сполучені Штати Америки готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.
Про це заявив президента США Джо Байден у понеділок, 23 травня, на прес-конференції в Токіо, повідомляє The New York Times.
Журналіст запитав Байдена: "Ви не хотіли втручатися військовим шляхом у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?"
"Це зобов'язання, яке ми на себе взяли. Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що його можна взяти силою, просто неприйнятна", – сказав Байден.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також зазначив, що не очікує на спроби Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи прояснить світ Китаю всі наслідки.
Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін у ході переговорів із президентом США Джо Байденом заявив, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.
Зокрема, Китай відмовився постачати запчастини російським авіакомпаніям, а також уникає нових нафтових контрактів із РФ.