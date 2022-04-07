Китай уникає нових нафтових контрактів із РФ – Reuters

Росія пропонує Китаю великі знижки на нафту, але китайські держкомпанії все одно не укладають нових контрактів на постачання, дослухаючись до порад Пекіна. Про це повідомляє видання Reuters.

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Найбільший нафтопереробний завод в Азії держкомпанія Sinopec та держкомпанія Sinochem у ході торгів вирішили не укладати контракти на травневі постачання нафти.

"Китайські державні компанії не хочуть, щоб у світі вирішили, що вони відкрито підтримують Москву, купуючи додаткові обсяги нафти", - заявили учасники та експерти ринку.

Це рішення Китаю, у тому числі, пов'язане із запровадженням США заборони на російську нафту. Крім того, Європейський Союз ввів санкції щодо найбільшого російського експортера "Роснефти" та "Газпром нафту", що також стримує Китай у питанні купівлі російської нафти.

Китай є найбільшим покупцем російської нафти в обсязі 1,6 млн барелів на добу, половина з яких поставляється трубопроводами в рамках міжурядових контрактів. У виданні зазначають, що останніми роками між Китаєм та Росією розвиваються дедалі тісніші зв'язки.

Росія покладала великі надії на Китай, у Кремлі розраховували на економічну підтримку Пекіна і навіть мали намір замінити долар юанем.