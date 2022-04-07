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Китай уникає нових нафтових контрактів із РФ – Reuters
Росія пропонує Китаю великі знижки на нафту, але китайські держкомпанії все одно не укладають нових контрактів на постачання, дослухаючись до порад Пекіна. Про це повідомляє видання Reuters.
Найбільший нафтопереробний завод в Азії держкомпанія Sinopec та держкомпанія Sinochem у ході торгів вирішили не укладати контракти на травневі постачання нафти.
"Китайські державні компанії не хочуть, щоб у світі вирішили, що вони відкрито підтримують Москву, купуючи додаткові обсяги нафти", - заявили учасники та експерти ринку.
Це рішення Китаю, у тому числі, пов'язане із запровадженням США заборони на російську нафту. Крім того, Європейський Союз ввів санкції щодо найбільшого російського експортера "Роснефти" та "Газпром нафту", що також стримує Китай у питанні купівлі російської нафти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Китай є найбільшим покупцем російської нафти в обсязі 1,6 млн барелів на добу, половина з яких поставляється трубопроводами в рамках міжурядових контрактів. У виданні зазначають, що останніми роками між Китаєм та Росією розвиваються дедалі тісніші зв'язки.
Росія покладала великі надії на Китай, у Кремлі розраховували на економічну підтримку Пекіна і навіть мали намір замінити долар юанем.