Великобританія ввела санкції проти російських нафтогазових магнатів, Ощадбанку та Москомбанку

У зв'язку з агресією РФ в Україні Британія ввела у середу, 6 квітня, чергові санкції проти російських банків та топ-менеджерів енергетичних компаній. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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До списку санкцій потрапили керівник "Газпром нафти" Олександр Дюков, співвласник "НОВАТЕКу" та "СІБУРу" Леонід Міхельсон, голова правління Газпромбанку Андрій Акімов, голова АК "АЛРОСА" Сергій Іванов, засновник "ФосАгро" Андрій Гур'єв-старший, гендиректор Сергій Когогін, основний бенефіціар "Акрона" В'ячеслав Кантор.

Санкції застосовані і до сина співвласника та члена ради директорів СМП Банку Бориса Ротенберга – футболіста московського "Локомотива" Бориса Ротенберга-молодшого.

Великобританії також запровадила санкції проти Ощадбанку та Московського кредитного банку. Зокрема, буде заморожено всі активи Москомбанку у Великій Британії.

У той же день влада США оголосила про введення санкцій проти дочок президента Росії Володимира Путіна, а також дочки та дружини російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Американська влада також внесла до списку санкцій російські Сбербанк і Альфа-Банк, заборонила інвестування в Росію і ввела санкції проти членів Ради безпеки РФ.