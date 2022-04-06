Великобритания ввела санкции против российских нефтегазовых магнатов, Сбербанка и Москомбанка

В связи с агрессией РФ в Украине Британия ввела в среду, 6 апреля, очередные санкции против российских банков и топ-менеджеров энергетических компаний. Об этом сообщает "Интерфакс".

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В санкционный список попали руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор.

Санкции применены и к сыну совладельца и члена совета директоров СМП Банка Бориса Ротенберга – футболисту московского "Локомотива" Бориса Ротенбергу-младшему.

Великобритании также ввела санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка.

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