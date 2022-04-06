Если Финляндия вступит в НАТО, она станет мишенью для России – Совфед РФ

Вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.

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Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, сообщает "РИА Новости".

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", – подчеркнул российский чиновник.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что НАТО готово принять Финляндию и Швецию по ускоренной процедуре.

"Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", – отметил генсек.

Перед этим, как передает финское издание Yle, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято как можно быстрее.

В то же время в ноябре прошлого года премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет вступать в НАТО. Глава шведского правительства тогда пояснила, что свобода страны от военных действий и альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

В то же время Андерссон подчеркнула, что Швеция и далее будет укреплять свое сотрудничество в сфере обороны в партнерстве с НАТО, а также с такими странами, как Финляндия и США.

Швеция присоединилась к Партнерству с расширенными возможностями НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года.