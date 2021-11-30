Швеция не будет вступать в НАТО - премьер

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет вступать в НАТО.

По ее словам, свобода страны от военных действий и альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе, сообщает сайт правительства Швеции.

"Свобода от военных действий хорошо служит нашему государству и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО. Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в ЕС. И мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если пострадаем мы сами", — заявила Андерсон.

Она добавила, что Евросоюз является важной ареной внешней политики и безопасности Швеции. А текущее председательство Швеции в ОБСЕ дает ей возможность защитить порядок европейской безопасности.

В то же время Андерсон подчеркнула, что Швеция и далее будет укреплять свое сотрудничество в сфере обороны в партнерстве с НАТО, а также с такими странами, как Финляндия и США.

Премьер добавила, что на сегодняшний день власти страны разрабатывают обновленную стратегию национальной безопасности Швеции.

Швеция присоединилась к Партнерству с расширенными возможностями НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года.

До этого ряд политических партий выступал против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Однако в 2014 году во время аннексии Россией Крыма некоторые шведские лидеры, включая заместителя премьер-министра Яна Бьерклунда из Либеральной народной партии и лидера Христианско-демократической партии Йорана Хеглунда, заявили, что Швеция должна рассмотреть вопрос о присоединении к НАТО.