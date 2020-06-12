Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО

Украина стала шестым партнером расширенных возможностей НАТО.

Об этом сообщается на сайте военно-политического блока.

"Сегодня, 12 июня, Североатлантический совет признал Украину партнером расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы НАТО по совместимости партнеров, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами", — заявили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"НАТО высоко ценит весомый вклад Украины в евроатлантическую безопасность", — добавили там.

При этом в Кабмине пояснили, что такое Программа расширенных возможностей НАТО и что она даст Украине в специальной инфографике.

В то же время статус партнера по расширенным возможностям не касается членства в НАТО, отмечается в сообщении альянса.

Новый статус дает Украине право участвовать в некоторых учениях НАТО, к которым допускают только членов партнерской программы, и позволяет быстрее обмениваться разведывательными данными.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже поблагодарил Североатлантический альянс за принятое решение.

"Украина, наконец, получила заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", — заявил он.

Таким образом, Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО. Ранее этот статус имели Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

В феврале 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.

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Ранее парламент Украины принял законопроект, которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями НАТО.

Напомним, в ходе заседания Комиссии Украина — НАТО в январе 2020 года обсуждался вопрос допуска Украины к системе оборонных закупок Альянса.