В Украине вводят новые воинские звания в соответствии со стандартами НАТО

Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями НАТО.

За проект закона №2247 во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат.

В частности, законом устанавливаются новые армейские и корабельные воинские звания.

Армейские:

- рядовой состав: рекрут, солдат, старший солдат;

- младший сержантский состав: младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант;

- старший сержантский состав: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант;

- младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан;

- старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник;

- высший офицерский состав: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал.

Корабельные:

- рядовой состав: рекрут, матрос, старший матрос;

- младший старшинский состав: старшина 2 статьи, старшина 1 статьи, главный старшина, главный корабельный старшина;

- старший старшинский состав: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;

- младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант;

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- старший офицерский состав: капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга;

- высший офицерский состав: коммодор-адмирал, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.

Также законом приравнены армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях:

- генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор);

- генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал);

- генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал);

- генерал армии Украины — генерал (адмирал).

При этом указано, что старые воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу закона, сохраняются за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или в отставку.

Напомним, 29 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который предусматривает изменения воинских званий и разделение сержантского и старшинского состава.