В Украине вводят новые воинские звания в соответствии со стандартами НАТО

Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями НАТО.
За проект закона №2247 во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат.
В частности, законом устанавливаются новые армейские и корабельные воинские звания.
Армейские:
- рядовой состав: рекрут, солдат, старший солдат;
- младший сержантский состав: младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант;
- старший сержантский состав: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант;
- младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан;
- старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник;
- высший офицерский состав: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал.
Корабельные:
- рядовой состав: рекрут, матрос, старший матрос;
- младший старшинский состав: старшина 2 статьи, старшина 1 статьи, главный старшина, главный корабельный старшина;
- старший старшинский состав: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;
- младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант;
- старший офицерский состав: капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга;
- высший офицерский состав: коммодор-адмирал, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.
Также законом приравнены армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях:
- генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал (коммодор);
- генерал-лейтенант (вице-адмирал) — генерал-майор (контр-адмирал);
- генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант (вице-адмирал);
- генерал армии Украины — генерал (адмирал).
При этом указано, что старые воинские звания "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу закона, сохраняются за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или в отставку.
Напомним, 29 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который предусматривает изменения воинских званий и разделение сержантского и старшинского состава.