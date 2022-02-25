РФ нарушила соглашение с НАТО и заплатит суровую цену: что заявили лидеры стран альянса по итогу экстренного саммита

Главы государств и правительств стран НАТО, а также Финляндии и Швеции и руководство Евросоюза 25 февраля провели онлайн-саммит в связи с нападением России на Украину, констатировав, в частности, нарушение российской стороной Основополагающего акта Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности от 1997 года. Текст принятого заявления был опубликован на сайте организации.

Мы собрались сегодня, чтобы обсудить самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Мы наиболее решительным образом из возможных осуждаем полномасштабное вторжение России в Украину при поддержке Беларуси. Мы призываем Россию немедленно прекратить военное наступление, вывести все свои силы из Украины и свернуть с избранного ею пути агрессии.

Это давно спланированное нападение на Украину - независимую, мирную и демократическую страну - является жестоким, совершенно неспровоцированным и неоправданным. Мы сожалеем о трагических жертвах, огромных человеческих страданиях и разрушениях, вызванных действиями России.

Мир на европейском континенте в корне подорван. Мир привлечет Россию, а также Беларусь к ответу за свои действия. Мы призываем все государства безоговорочно осудить это бессовестное нападение. Никто не должен быть обманут шквалом лжи российского правительства.

Россия несет полную ответственность за этот конфликт. Она отвергла путь дипломатии и диалога, неоднократно предлагавшийся ей НАТО и союзниками. Она фундаментально нарушила международное право, в том числе Устав ООН. Действия России также являются вопиющим отказом от принципов, закрепленных в Основополагающем акте Россия-НАТО: именно Россия нарушила свои обязательства по этому акту.

Решение президента Путина напасть на Украину — это ужасная стратегическая ошибка, за которую России придется заплатить суровую цену, как в экономическом, так и в политическом плане, в ближайшие годы. В отношении России уже введены масштабные и беспрецедентные санкции. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС. По приглашению генерального секретаря к нам сегодня присоединились Финляндия, Швеция и Европейский союз.

Мы полностью солидарны с демократически избранными президентом, парламентом и правительством Украины, а также с мужественным народом Украины, который сейчас защищает свою Родину. Наши мысли со всеми погибшими, ранеными и перемещенными в результате российской агрессии, а также с их семьями.

НАТО по-прежнему привержена всем основополагающим принципам европейской безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности. Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем других делать то же самое.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Эта принципиальная позиция никогда не изменится.

В свете действий России мы сделаем все необходимые выводы для сдерживания и обороны НАТО. Союзники провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Мы будем и впредь принимать все меры и решения, необходимые для обеспечения безопасности и обороны всех союзников.

Мы развернули оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также морские средства в зоне действия НАТО. Мы активировали оборонные планы НАТО, чтобы подготовиться к реагированию на ряд непредвиденных обстоятельств и обеспечить безопасность территории Североатлантического союза, в том числе задействуя наши силы реагирования.

Сейчас мы осуществляем значительное дополнительное развертывание оборонительных сил в восточной части альянса. Мы произведем все развертывания, необходимые для обеспечения сильного и надежного сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу сейчас и в будущем. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации.

Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима. Мы объединились, чтобы защищать и защищать всех союзников. Свобода всегда победит угнетение.

В свою очередь, генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступив на брифинге, подчеркнул, в частности, что цели Кремля не ограничиваются Украиной, поскольку ранее РФ потребовала от НАТО заключить соглашение о взаимных гарантиях безопасности с жесткими устровиями.

"Россия потребовала юридически обязывающих соглашений об отказе от дальнейшего расширения НАТО и вывода войск и инфраструктуры союзников, присоединившихся после 1997 года. Мы сталкиваемся с новой нормой европейской безопасности, где Россия открыто оспаривает европейский порядок безопасности и использует силу для достижения своих целей. Мир призовет Россию и Беларусь к ответу за их действия. Россию - как агрессора, Беларусь - как стимулятора", - заявил он.

Столтенберг отметил, что ЕС и страны НАТО уже ввели значительные санкции против России, однако они "должны быть готовы сделать больше, даже если это означает, что мы должны заплатить цену, потому что мы в этом надолго".

"При этом русский народ должен знать, что война Кремля с Украиной не сделает Россию более безопасной. Это не сделает Россию более уважаемой в мире. Это не приведет к лучшему будущему для ваших детей", - добавил генсек.

Он подчеркнул, что в ответ на массовое наращивание военной мощи России за последние месяцы НАТО уже укрепила собственные силы сдерживания и обороны.

"Вчера союзники по НАТО активизировали наши планы обороны. И в результате мы развертываем элементы Сил реагирования НАТО на суше, на море и в воздухе, чтобы еще больше укрепить нашу позицию и быстро реагировать на любые непредвиденные обстоятельства", - указал Столтенберг.

В частности, по его словам, США, Канада и европейские союзники перебросили еще тысячи военнослужащих в восточную часть Североатлантического союза.

"У нас есть более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности в более чем 30 различных местах. И более 120 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря, в том числе три ударные авианосные группы. Не должно быть места для просчетов или недоразумений. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить каждого союзника и каждый дюйм территории НАТО", - заверил глава организации.

Он также отметил, что лидеры стран объединения ясно дали понять, что будут продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на требования России об обратном.

"Кремль пытается заставить НАТО и ЕС меньше поддерживать наших партнеров. Таким образом, наш коллективный ответ должен заключаться в большей поддержке таких стран как Грузия, Молдова и Босния и Герцеговина, чтобы помочь им добиться успеха в проведении демократических реформ, и следованию пути, который они свободно избрали", - заявил Столтенберг.

Напомним, что до российского вторжения генсек НАТО выступал за дальнейшее проведение, несмотря на фундаментальные разногласия, переговоров с Россией по гарантиям безопасности, предрекая новую войну в Европе в случае их провала, что в итоге и произошло.