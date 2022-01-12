НАТО ведет переговоры с Россией для предотвращения новой войны в Европе - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о реальности нового вооруженного конфликта в Европе и важности в связи с этим продолжения переговоров с Россией, чтобы предотвратить такое развитие событий. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания совета НАТО - Россия, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть реальный риск в отношении нового вооруженного конфликта в Европе. Поэтому так важны сегодняшние переговоры и встречи, которые запланированы на этой неделе, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить любой вооруженный конфликт. Потому мы так четки в нашем месседже России, что мы должны садиться, говорить о существующих проблемах, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", - заявил Столтенберг.

В то же время, по его словам, страны НАТО передали России месседж, что если та выберет путь военной силы, то это приведет к серьезным последствиям для нее – экономическим и политическим санкциям.

Столтенберг не раскрыл информацию о том, где может возникнуть новая война, однако в очередной раз подчеркнул, что НАТО не будет защищать Украину военным путем, поскольку она не является членом альянса, однако готов выступить в защиту какого-либо из членов блока.

"Важно понимать, что Украина – партнер, которому мы предоставляем политическую и практическую поддержку. Но Украина – не член НАТО. Гарантии в сфере безопасности – статья 5 – то, что мы называем "один за всех и все за одного", применима для членов НАТО. Поэтому мы четко заявили, что мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить всех союзников по НАТО", - заверил он.

По словам Столтенберга, страны военного блока "ясно дали понять, что не откажутся от своей способности защищать друг друга, в том числе с присутствием войск в восточной части Альянса".

Он сообщил, что союзники по НАТО подтвердили России свою позицию, что политика открытых дверей альянса остается неизменной, равно как и право каждой страны выбирать свой путь.

"Это закреплено в документах, которые являются фундаментальными для европейской безопасности. Все союзники согласны с тем, что только Украина и 30 союзников будут решать, когда Украина будет готова к членству. Никто более. У России нет вето", - заявил генсек, добавив, что страны НАТО готовы поддерживать Украину на пути в альянс.

При этом он не дал понять, снимает ли Россия в целом свои предложения для НАТО после того, как ключевое требование о том, что НАТО не должен принимать в свои ряды Украину и Грузию, было отклонено. Он лишь констатировал, что эти предложения были представлены в ходе заседания в среду.

"Союзники заявили, что они открыты для диалога, и мы можем обсуждать многие вопросы, но мы не можем обсуждать ключевые принципы - как, например, свободу каждой страны выбирать свой собственный путь", - добавил Столтенберг.

Руководитель организации также отметил, что на прошедшем заседании союзники выразили глубокую обеспокоенность наращиванием военного российского присутствия в Украине и на ее границе.

"Это заседание прошло в решающий момент для европейской безопасности. Это было не простое обсуждение. Есть значительное расхождение между союзниками и Россией. Но важно, чтобы мы сидели за одним столом с содержательным разговором", - подчеркнул он.

Столтенберг также раскритиковал суждение, что Украина якобы представляет какую-то угрозу для России, поскольку последняя не просто является ядерной страной с крупнейшей армией в Европе, но и осуществила военную агрессию против Украины.

"Украина – суверенное государство и имеет право на самозащиту. Не Украина представляет угрозу России. У России – самые большие наземные силы в Европе, она – самая большая ядерная сила, они значительно инвестировали в это за последние годы. Но не только в этом дело", - отметил он.

Генсек НАТО напомнил, что Россия использовала вооруженные силы против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым, а также контролирует сепаратистов на Донбассе.

"Идея о том, что Украина угрожает России – это перевернуть все с ног на голову. Это Россия агрессор. Это Россия использовала силу и продолжает использовать силу против Украины. И они продолжают наращивание с сотнями тысяч подразделений, артиллерией, дронами и угрожающей риторикой, когда говорят, что если вы не сделаете то или это – будут серьезные последствия, и, как определил президент [РФ Владимир Путин], будем предпринимать "военно-технические меры". Это проблема. Этот кризис создан Россией. Поэтому важно, чтобы они пошли на деэскалацию", - подчеркнул он.

При этом Столтенберг все же уверен, что существует возможность "продвигаться вперед и снизить напряжение, если Россия захочет взаимодействия" и если она захочет найти политический путь решения.

И Россия, и члены НАТО, по его словам, заявили на заседании о необходимости продолжить диалог и наметить график будущих встреч для более подробного обсуждения и внесения конкретных предложений.

Среди таковых он указал пути повышения транспарентности военных учений для предотвращения опасных военных инцидентов, а также уменьшение космических угроз и киберугроз.

Также НАТО хочет рассмотреть вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения вооружения, в том числе, для устранения взаимных ограничений на ракеты; улучшения гражданских и военных каналов связи с воссозданием соответствующих офисов в Москве и Брюсселе. По словам Столтенберга, НАТО "ясно видит" перспективы прогресса в этих переговорах.

Напомним, что 10 января в швейцарской Женеве также прошли переговоры США и России по вопросу предложенных последней взаимных гарантий безопасности.

На них заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прямо заявил, что Россия требует "железобетонных" гарантий касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. По словам российского дипломата, это вопрос национальной безопасности РФ.

При этом его американская коллега Венди Шерман заявила, что США остались "тверды в своем отказе" от предложений по безопасности, которые не подходят самим США, и что ее страна не позволит никому "захлопнуть политику открытых дверей НАТО". Аналогичные заявления она сделала и после заседания совета Россия - НАТО 12 января.