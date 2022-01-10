В Женеве начались переговоры России и США по безопасности

В швейцарской Женеве начались переговоры между Россией и США по вопросу гарантий взаимной безопасности. Как передает российское госинформагентство "РИА Новости", встреча проходит в закрытом формате на территории американского представительства при ООН.

Делегацию РФ возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

Ожидается, что центральным вопросом станет проект договора с США, разработанный Россией и опубликованный 17 декабря. Он, в частности, предусматривает гарантии США по нерасширению НАТО, в том числе за счет Украины, остановку развития военного сотрудничества со странами бывшего СССР, не являющимися членами НАТО.

Россия также предложила договориться не размещать российские и американские войска и вооружения, в том числе в рамках международных союзов, там, где такие действия были бы восприняты другой стороны как угроза своей национальной безопасности, и не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны.

Кроме этого, напомним, РФ разработала и проект отдельного соглашения с НАТО как военным блоком, предусматривающий подобные гарантии.

Отметим, что накануне стороны уже провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина. Рябков назвал итоги первой встречи "потрясающими". По его словам, разговор с американской стороной оказался сложным, но деловым, и стороны "погрузились в материю предстоящих дел".

В свою очередь, в Госдепартаменте США сообщили, что Шерман и представитель Пентагона генерал-лейтенант Джеймс Мингус обсудили с Рябковым и Фоминым "двусторонние темы, которые будут обсуждаться сторонами в ходе внеочередного заседания Диалога о стратегической стабильности" 10 января.

"Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы. Замгоссекретаря подтвердила, что США будут приветствовать подлинный прогресс дипломатии", - отмечено в сообщении.

В то же время американская сторона подчеркнула, что не будет обсуждать вопросы европейской безопасности без своих европейских союзников и партнеров.

Кроме того, отмечено, что обсуждение некоторых тем будет оставлено на заседание совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Напомним при этом, что в НАТО ранее отвергли предложение Кремля дать гарантии нерасширения альянса. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу".

Отметим также, что 10 января Столтенберг намерен принять вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, после чего они дадут пресс-конференцию.

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