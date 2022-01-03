Байден и Зеленский снова созвонились: обсудили сохранение мира в Европе

Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор. В США подчеркнули свою приверженность принципу "ничего об Украине без Украины" и заявили о поддержке мер по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе.

Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент Джозеф Байден сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с Байденом совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации. Также говорили о реформах и деолигархизации, указывает президент.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії 🇺🇦,🇺🇸 та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Напомним, 30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсудили эскалацию напряженности на границе с Украиной.

Отметим, переговоры, на которых Путин и Байден рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе, запланированы на 10 января.

После этого, 12 января, должны пройти переговоры между представителями РФ и НАТО. Отмечаем, что отношения между Россией и НАТО накалились после того, как РФ потребовала от альянса не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Однако в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. В свою очередь Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным.