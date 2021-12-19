В НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе

НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или право каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - отметил Столтенберг, отвечая на требования России, пытающейся добиться гарантий того, что альянс больше не будет расширяться.

По его словам, Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как чем это будет чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", — добавил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что если Россия решится применить военную силу, ей придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также предложил обсудить с Россией меры укрепления доверия, прозрачность военных учений и контроль над вооружениями, но категорически выступил против разделение мира на "зоны влияния".

"Идея о проведении новой конференции, где мы бы снова обсуждали зоны влияния, в рамках которых большие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, это совсем неверное направление", - заявил Столтенберг.

Отметим, отношения России и НАТО дошли до опасной черты. В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

Отметим, 18 декабря в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.