Россия начала открыто угрожать НАТО - Европа может превратиться в арену "военного противостояния"

Отношения России и НАТО дошли до опасной черты.В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает российское агентство “РИА новости”.

Грушко заявил, что в НАТО должны серьезно отнестись к предложениям России по "гарантиям безопасности" и официально подтвердить, что Украина не вступит в альянс , иначе им придется иметь дело с "военно-технической альтернативой".

"И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо “заболтать”. Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания контругроз", — заявил Грушко в эфире российского канала.

По его словам, предложения России по гарантиям безопасности нужны для начала нормального диалога.

"А если этого не получится, то мы уже обозначили им, тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", – сказал он, напомнив о новом российском ядерном оружии.

Чиновник заявил, что Россия и НАТО "дошли до опасной черты" в отношениях.

"То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств", — сказал Грушко.

Он также пригрозил Европе тем, что континент может превратиться в арену "военного противостояния".

"И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену военного противостояния. Опять же, мы это проходили", — добавил Александр Грушко.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В Белом доме заявили, что там ознакомились с предложенным Россией проектом соглашения РФ с НАТО, запрещающим членство Украины в альянсе, и готовятся ответить на него на следующей неделе.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

Отметим, 18 декабря в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.