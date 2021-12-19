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Россия начала открыто угрожать НАТО - Европа может превратиться в арену "военного противостояния"
Отношения России и НАТО дошли до опасной черты.В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает российское агентство “РИА новости”.
Грушко заявил, что в НАТО должны серьезно отнестись к предложениям России по "гарантиям безопасности" и официально подтвердить, что Украина не вступит в альянс , иначе им придется иметь дело с "военно-технической альтернативой".
"И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо “заболтать”. Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания контругроз", — заявил Грушко в эфире российского канала.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, предложения России по гарантиям безопасности нужны для начала нормального диалога.
"А если этого не получится, то мы уже обозначили им, тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", – сказал он, напомнив о новом российском ядерном оружии.
Чиновник заявил, что Россия и НАТО "дошли до опасной черты" в отношениях.
"То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств", — сказал Грушко.
Он также пригрозил Европе тем, что континент может превратиться в арену "военного противостояния".
"И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену военного противостояния. Опять же, мы это проходили", — добавил Александр Грушко.
Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.
В Белом доме заявили, что там ознакомились с предложенным Россией проектом соглашения РФ с НАТО, запрещающим членство Украины в альянсе, и готовятся ответить на него на следующей неделе.
Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.
Отметим, 18 декабря в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.