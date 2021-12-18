Беларусь готова разместить российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО"

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Владимир Макей обратил внимание, что НАТО вплотную приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.

"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - подчеркнул министр.

Глава МИД также отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - сказал он.

Министр добавил, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

В то же время президент США Джозеф Байден сказал Владимиру Зеленскому, что вступление Украины в НАТО не касается России.

Ранее о "планах НАТО в Украине" заявил Александр Лукашенко. Он уверен, что в начале января 2022 года стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.