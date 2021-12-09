Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом

В четверг, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

Разговор начался в 20:34 по киевскому времени. Лидеры Украины и США обсудили ситуацию с возможным вторжением в Украину войск Российской Федерации. Переговоры Зеленского и Байдена длились 1,5 часа, в ходе них президент США рассказал о видеосаммите с Путиным.

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", — заявил Владимир Зеленский.

"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого важного. Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом Путиным", — сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Байден заверил, что не говорил с Путиным ни о каких компромиссах в отношении Украины и подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не касается России. Прошло также обсуждение привлечения США к мирному процессу по Донбассу.

«Зеленский встретится с Макроном и Шольцем на следующей неделе в Брюсселе», — добавил Ермак, но не назвал конкретных дат.

При разговоре в Овальном кабинете присутствовал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

За два дня до этого, во вторник 7 декабря, президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин провели телемост. Лидеры государств говорили об Украине. Байден подтвердил свою поддержку Украины и подчеркнул: США готовы ответить санкциями на эскалацию возле украинских границ. Путин, в свою очередь, традиционно обвинил во всем Киев.

Но сразу после завершения видеосаммита президентов Байдена и Путина появилась информация о том, что в проекте оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока-2".

Затем президент США Джозеф Байден перенес запланированный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на четверг, 9 декабря. Ранее американский лидер планировал позвонить украинскому коллеге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря. При этом сразу же после переговоров с Путиным Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о звонке президенту РФ.