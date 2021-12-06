Байден планирует разговор с Зеленским — сразу после переговоров с Путиным

Президент США Джозеф Байден планирует разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Он состоится после переговоров Джозефа Байдена с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

С президентом Украины поговорит также глава госдепа США Энтони Блинкен. Причем он проведет телефонный разговор с Зеленским до беседы президентов США и России.

В преддверии разговора с Путиным Байден также пообщался с европейскими союзниками.

Видеоконференция глав США и России должна состояться во вторник, 7 декабря. переговоры двух лидеров пройдут по видеосвязи.

Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности, заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. Президент США также заявил, что готовит комплексные меры, призванные не допустить российской агрессии в отношении Украины.

Глава Белого дома утверждает, что его администрация постоянно контактирует с Украиной и европейскими союзниками по поводу возможного военного вторжения в Украину.

В свою очередь главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина может не рассчитывать на военную помощь ЕС в конфликте с Россией. А Канада сообщила, что не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине. Страна не хочет провоцировать Путина.

По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года. ГУР выявило концентрацию более 92 тысяч российских военнослужащих у границ с Украиной.