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Байден планирует разговор с Зеленским — сразу после переговоров с Путиным
Президент США Джозеф Байден планирует разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Он состоится после переговоров Джозефа Байдена с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.
С президентом Украины поговорит также глава госдепа США Энтони Блинкен. Причем он проведет телефонный разговор с Зеленским до беседы президентов США и России.
В преддверии разговора с Путиным Байден также пообщался с европейскими союзниками.
Видеоконференция глав США и России должна состояться во вторник, 7 декабря. переговоры двух лидеров пройдут по видеосвязи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности, заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. Президент США также заявил, что готовит комплексные меры, призванные не допустить российской агрессии в отношении Украины.
Глава Белого дома утверждает, что его администрация постоянно контактирует с Украиной и европейскими союзниками по поводу возможного военного вторжения в Украину.
В свою очередь главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина может не рассчитывать на военную помощь ЕС в конфликте с Россией. А Канада сообщила, что не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине. Страна не хочет провоцировать Путина.
По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года. ГУР выявило концентрацию более 92 тысяч российских военнослужащих у границ с Украиной.