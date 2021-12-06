Канада не собирается отправлять в Украину больше военных, чтобы не провоцировать Россию

Начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине даже с учетом стягивания российских войск к украинской границе. Об этом он сообщил в интервью Globe and Mail.

Уэйн Эйри подчеркнул, что канадская сторона поддерживает Украину, но не хочет провоцировать Россию, считая, что нужно быть очень острожными в этом вопросе.

Он предполагает, что военная поддержка Канады может привести к обострению конфликта между Украиной и РФ.

"Мы должны быть очень осторожны в балансе между сдерживанием и эскалацией. Вы всегда должны воспринимать потенциальных противников серьезно. Войны начинались из-за потенциальных просчетов и раньше на протяжении всей истории", — сказал канадский военный.

Он считает, что в вопросе решения конфликта между Украиной и РФ дипломатия должна играть ведущую роль. А вот наращивание численности канадских военных, как считает Уэйн Эйри, может ухудшить ситуацию на фронте, спровоцировав РФ.

Начальник Штаба обороны Канады отметил, что по состоянию на начало декабря в Украине находятся более 200 канадских военных инструкторов.

"Украина занимает первое место среди получателей нашей программы подготовки по военному сотрудничеству. Так что в целом это довольно сильное проявление поддержки", — резюмировал Уэйн Эйри.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к США, Канаде и Британии с просьбой направить своих военных ближе к границе с РФ.

Он заметил разногласия во мнениях среди лидеров стран НАТО в том, как далеко можно зайти в поддержке Украины. В частности, Канада, США и Великобритания более активно проявляют инициативу в вопросах военной помощи Украине.

В свою очередь Германия и Франция колебались, потому что были обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией, констатировал Резников.

Тем временем американская разведка в который раз заявляет о планах РФ начать полномасштабное военное вторжение в Украину. В США считают, что российские войска могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года.