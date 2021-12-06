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Канада не собирается отправлять в Украину больше военных, чтобы не провоцировать Россию
Начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине даже с учетом стягивания российских войск к украинской границе. Об этом он сообщил в интервью Globe and Mail.
Уэйн Эйри подчеркнул, что канадская сторона поддерживает Украину, но не хочет провоцировать Россию, считая, что нужно быть очень острожными в этом вопросе.
Он предполагает, что военная поддержка Канады может привести к обострению конфликта между Украиной и РФ.
Он считает, что в вопросе решения конфликта между Украиной и РФ дипломатия должна играть ведущую роль. А вот наращивание численности канадских военных, как считает Уэйн Эйри, может ухудшить ситуацию на фронте, спровоцировав РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Начальник Штаба обороны Канады отметил, что по состоянию на начало декабря в Украине находятся более 200 канадских военных инструкторов.
"Украина занимает первое место среди получателей нашей программы подготовки по военному сотрудничеству. Так что в целом это довольно сильное проявление поддержки", — резюмировал Уэйн Эйри.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к США, Канаде и Британии с просьбой направить своих военных ближе к границе с РФ.
Он заметил разногласия во мнениях среди лидеров стран НАТО в том, как далеко можно зайти в поддержке Украины. В частности, Канада, США и Великобритания более активно проявляют инициативу в вопросах военной помощи Украине.
В свою очередь Германия и Франция колебались, потому что были обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией, констатировал Резников.
Тем временем американская разведка в который раз заявляет о планах РФ начать полномасштабное военное вторжение в Украину. В США считают, что российские войска могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года.