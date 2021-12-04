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Российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года – СМИ
Российские войска могут якобы вторгнуться в Украину в начале 2022 года. Об этом передает Associated Press (AP) со ссылкой на данные американской разведки.
По информации агентства, в этой операции будут задействованы около 175 тысяч военнослужащих Российской Федерации.
Как сообщил АР анонимный источник, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", причем "половина российского персонала уже развернута вблизи границы с Украиной".
По его словам, в планах РФ – переброска 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В агентстве отмечают, что на сегодняшний день, то есть, в преддверии потенциального вторжения, в России наблюдается рост заявлений официальных лиц и публикаций в средствах массовой информации с дискредитацией Украины и НАТО.
3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде в рамках "часа вопросов к правительству" сообщил, что вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января.
"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание – отвернуть его", – подчеркнул министр.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию "агрессивного сценария действий в отношении Украины".
"Я собираю вместе то, что как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", – отметил Байден.
Он подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной в отношении текущей ситуации.
Байден также рассчитывает в течение разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.
"Мы давно знаем о действия России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", – сказал президент США.
Глава Белого Дома добавил, что "не приемлет ничьих красных линий".
Ранее российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут приближение инфраструктуры НАТО к российским границам, размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.
Со своей стороны, представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по вопросу о возможном введении санкций в отношении России из-за роста напряженности на границах Украины.
"Экономические санкции – один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", – сказала она.
Ранее информацию о том, что РФ планирует крупномасштабные военные действия против Украины, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что "планы включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции".
Напомним, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах.