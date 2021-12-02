Украина попросила финансовую помощь у ЕС в связи с угрозой вторжения России

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», — сказал Юрий Буца, уполномоченный Украины по управлению государственным долгом.

В ближайшие недели Исполнительный орган Европейского Союза обсудит поддержку Украины с должностными лицами Международного валютного фонда, чтобы убедиться, что она соответствует условиям, установленным МВФ.

По словам Буцы, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС о размере, а также условиях, связанных с новым кредитным пакетом. Окончательная его цифра будет зависеть от оценки дефицита государственного финансирования, но, учитывая масштаб обязательств страны, она, скорее всего, превысит 1,2 миллиарда евро.

Отмечается, что действующий пакет услуг МВФ для Украины истекает в июне 2022 года после шестимесячного продления, согласованного в ноябре 2021 года. В следующем году страна получит 2,2 миллиарда долларов.

Украина 24 ноября 2021 года получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by — он составил около 700 млн долларов. В августе этого же года Украина также получила от МВФ значительно большую сумму — 2,7 млрд долларов — без всяких условий. Это была разовая выплата членам фонда для поддержки мировой экономики, осуществленная пропорционально вкладу каждой страны в МВФ.

Но потенциальная опасность военного вторжения России вызывает новые затраты, и Украины рассчитывает, что Европейский Союз поможет в этом. Причем США утверждают, что угроза вторжения вполне реальна, и если оно состоится, то к России будут применены новые санкции. Американцы также рассматривают возможность дополнительной помощи Украине оружием.

В то же время президент Владимир Зеленский надеется на мирное решение конфликта и заявил, что украинские власти готовы пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.