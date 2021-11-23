США думают про отправку дополнительного оружия в Украину из-за возможного вторжения России — CNN

Власти США рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом обсуждения.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена наращиванием военной техники на российско-украинской границе. Поэтому думает над отправкой в Украину не только оружия, но и военных советников.

В США формируют пакет помощи на случай вторжения армии РФ в Украину. В него могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты "Стингер".

"Министерство обороны настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолетов Ми-17. Ми-17 — это российский вертолет, который США изначально купили для передачи афганцам. Пентагон сейчас взвешивает, что с ними делать после ухода США из Афганистана в августе", — рассказали журналистам источники, знакомые с ходом обсуждения.

В то же время в администрации Байдена предполагают, что отправка дополнительного оружия в Украину может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал, что противотанковые ракеты Javelin "весьма эффективны против танков Т-80, которые Россия фактически использует в своих усилиях против Украины прямо сейчас".

Он также считает, что любая дополнительная помощь Украине может привести к "дальнейшему обострению напряженности в отношениях с Москвой".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создала эффект угрозы для Украины, что должно держать США и их союзников, в том числе Евросоюз, в напряжении. Он снова напомнил о "красных линиях", обвинив США и ЕС в том, что они не принимают всерьез эти "красные линии". По его словам, страны НАТО провоцируют усиление напряженности, поставляя Украине "смертоносное оружие" и проводя военные действия вблизи границ России.

При этом опасения США небеспочвенны. Накануне американская разведка выяснила планы России по вторжению в Украину. Вашингтон передал Евросоюзу карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если президент РФ Владимир Путин решит вторгнуться.

По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года. Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь.