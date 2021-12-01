Россия планирует масштабную военную операцию против Украины, готовится провокация — США

Россия планирует крупномасштабные военные действия против Украины, если та отреагирует на некую провокацию, в связи с чем США призывают российскую сторону отказаться от такого шага и отвести войска в места обычной дислокации, в том числе во избежание применения со стороны США санкций, от которых те до сих пор отказывались.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге.

"В последние недели Россия активизировала планирование возможных военных действий в Украине, включая размещение десятков тысяч дополнительных боевых сил вблизи украинской границы. Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают себе попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", — сказал он.

По словам Блинкена, такая ситуация уже наблюдалась ранее, в 2014 году, когда Россия в предыдущий раз вторгалась в Украину.

"Сейчас они значительно нарастили военные силы у границы. Они активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции. Мы снова увидели эту тактику и в последние 24 часа. В последние недели отмечался массивный рост более чем в десять раз активности в соцсетях по части антиукраинской пропаганды — на уровне, в последний раз наблюдавшемся перед вторжением России в Украину в 2014 году", — заявил глава Госдепа.

Американский министр добавил, что на данный момент неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину, но известно, что он задействовал средства, которые позволят это осуществить в короткие сроки, если он все же решится.

"Несмотря на неопределенность относительно намерений и временных рамок, мы должны быть готовы к любым мерам сдерживания, направленным на то, чтобы Россия изменила курс. США интенсивно занимаются этим вопросом с союзниками и партнерами, а также напрямую с президентом Путиным... Если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации и военных действий, мы ясно дали Кремлю понять, что мы ответим решительно, включая экономические меры высокого воздействия, от использования которых мы ранее отказывались", — подчеркнул он.

Блинкен пояснил, что провел 30 ноября и 1 декабря консультации с представителями всех стран-членов НАТО, а также прямые переговоры с Великобританией, Францией и Германией.

"Я приехал сюда, в Ригу, чтобы посоветоваться и скоординироваться с союзниками. И очевидно, что они настолько же решительны, как и мы. Мы готовы понести тяжелую цену от дальнейшей российской агрессии в Украине. НАТО готово усилить оборону на восточном фланге", — сказал он.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что продолжит консультации 2 декабря с украинским и российским коллегами Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. При этом он призвал Украину проявить сдержанность в ответ на готовящуюся российской стороной провокацию.

"Так же, как мы открыто заявили России, мы призываем и Украину продолжать проявлять сдержанность. Потому что, опять же, российский сценарий — это заявить о провокации чего-то, что они планируют сделать", — заявил глава Госдепартамента.

Блинкен подчеркнул, что дипломатия является единственным путем разрешения этого потенциального кризиса, и РФ с Украиной должны вернуться к диалогу в контексте Минских договоренностей.

"Президент Путин заявил недавно, что нет альтернативы полной имплементации Минских соглашений. Президент Зеленский также заявлял, что Украина продолжает быть приверженной Минску. США подтверждают поддержку дипломатии и имплементации Минских соглашений", — добавил он.

Представитель США подчеркнул, что его государство призывает все стороны к деэскалации ситуации и возобновлению перемирия, каким оно было в 2020 году.

"И мы призываем Россию к деэскалации, призываем отменить недавнее наращивание войск, вернуть силы в места дислокации мирного времени, отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Восточной Украине и воздерживаться от попыток дестабилизировать Украину изнутри и оставить планы дальнейшей военных действий. Так мы можем избежать кризиса, который будет иметь далеко идущие и долгосрочные последствия для наших двусторонних отношений с Москвой, для отношений России с Европой и международного мира и безопасности", — заявил дипломат.

Стоит отметить, что ранее в среду президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, заявив, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.

Напомним, что еще 20 апреля Зеленский выпустил видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", и заявил при этом о готовности Украины к более масштабной войне.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве. В Офисе президента Украины сочли такой сценарий неприемлемым, а Зеленский заявил, что встретится с Путиным, "когда тот будет готов".

Отметим также, что 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, этот вопрос "неоднократно обсуждался с дружественной Россией" и такие контакты продолжаются.