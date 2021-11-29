Турция готова стать посредником между Украиной и РФ — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что его страна готова внести вклад в урегулирование кризиса в отношениях России и Украины. Об этом он сказал в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Организации экономического сотрудничества в туркменском Ашхабаде, передает турецкое агентство Anadolu.

"Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами", — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, для этого Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с российским президентом Владимиром Путиным.

Продолжая тему нормализации отношений между странами, глава турецкого государства также отметил, что его страна готова к шагам по нормализации связей с Египтом и Израилем, как это было сделано на примере ОАЭ. Это государство турецкая сторона в свое время обвиняла в поддержке попытки государственного переворота в 2016 году. Также Турция в 2017 году осудила дипломатическую блокаду Катара, объявленную рядом арабских стран, включая ОАЭ и Египет.

Эрдоган также сообщил, что в феврале 2022 года поедет с большой делегацией в ОАЭ, где планируется принятие "ряда важных решений". Президент Турции напомнил, что власти ОАЭ представили план инвестиций в турецкую экономику объемом в 10 млрд долларов. По его словам, это откроет новую страницу в отношениях двух стран.

Отметим, что в конце октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после обнародования информации о боевом задействовании на Донбассе беспилотников Bayraktar турецкого производства заявил, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий Bayraktar" для купленных ей БПЛА.