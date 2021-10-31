Политика 40 минут назад

Турция требует от Украины прекратить использовать фразу "турецкий Байрактар"

Анкара просит Киев не называть закупленные беспилотники Байрактар "турецкими"

Беспилотник "Bayraktar TB2". Фото: AFP/GETTY IMAGES Беспилотник "Bayraktar TB2". Фото: AFP/GETTY IMAGES
Беспилотник "Bayraktar TB2". Фото: AFP/GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий "Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, используемыъ на Донбассе.

Об этом он заявил после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20, сообщает "Европейская правда".

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"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", — сказал Чавушоглу, которого цитирует издание ABC Gazetesi.

"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", — добавил министр.

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Чавушоглу отметил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", — сказал министр.

Напомним, Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

При этом в Вооруженных Силах Украины сообщали, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ начинали испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.

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