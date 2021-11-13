Путин: Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в Минских соглашениях не закреплено, что РФ является стороной конфликта на Донбассе, поэтому Москва и не собирается этого признавать.
Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.
"В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", — заявил Путин.
Как пишет РБК-Украина, Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает Минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.
"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", — отметил Путин.
Он также раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применяться.
Напомним, Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может начать вторжение в Украину.
Отметим, ранее издание The Washington Post писало о том, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.
Также Российская Федерация отказалась от встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которую предложил организовать глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан.