Путин: Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин отметил, что в Минских соглашениях не закреплено, что РФ является стороной конфликта на Донбассе, поэтому Москва и не собирается этого признавать.

Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на российские СМИ.

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"В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", — заявил Путин.

Как пишет РБК-Украина, Владимир Путин считает, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает Минские соглашения. При этом Европа "невнятно" отреагировала на инцидент.