Россия перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей: двое десантников погибли

Россия направила в Белоруссию подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащей с Польшей и Литвой. Во время высадки двое десантников погибли.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

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"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия".

В Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил". Десантников высаживают самолеты Ил-76.

Там заявляют, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач "российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России".

В тоже время, как пишет Украинская правда со ссылкой на объединение бывших сотрудников силовых структур BYPOL, на полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих: офицер и солдат срочной службы.

По информации объединения, при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне "Гожский" в Гродненском районе, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов.

Российские СМИ и Минобороны РФ не сообщают эту информацию.

Напомним, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, в котором многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали совершать попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

При этом согласно сообщению МВД, наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы.





