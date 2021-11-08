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В мире 50 минут назад

Огромная колонна нелегалов идет в сторону границы Беларуси с Польшей

В Беларуси толпы мигрантов по дороге направляются к польской границе. Их сопровождают люди в форме

Фото: Хартия 97 Фото: Хартия 97
Фото: Хартия 97

Белорусские журналисты опубликовали видео, как многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

Издание Хартия97 публикует видео, которое было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

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На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них со служебными собаками.

Также видео передвижения колонны мигрантов, которая открыто двигается на трассе и растянулась на десятки метров, в понедельник утром опубликовали в белорусском Telegram-канале Nexta.

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"Большая группа мигрантов движется к польской границе", — подписали видео его авторы.

В Госпогранкомитете Беларуси о ситуации в курсе.

"На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — цитирует Белта сообщение Госпогранкомитета Белоруссии.

В Польше же обвиняют Лукашенко в "гибридной войне" через организацию потока беженцев в ЕС и требуют ужесточить против него санкции.

"Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные случаи на какой-либо из сторон", — сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Напомним, нижняя палата парламента Польши проголосовала за специальный закон, который предусматривает строительство оборудованного заграждения на границе Польши с Беларусью.

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