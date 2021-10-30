Забор от беженцев: Польша решила отгородиться "стеной" от Беларуси

Сегодня, 30 октября, Нижняя палата Парламента Польши проголосовала за специальный закон, который предусматривает строительство оборудованного заграждения на границе Польши с Беларусью, сообщает Euronews.

Таким образом, теперь документ будет направлен на утверждение президенту Анджею Дуде.

При этом, как передает "Укринформ", депутаты Сейма отвергли большинство поправок Сената РП, голосовавшего за строительство заграждения 27 октября.

По информации агентства, Сейм не поддержал поправки Верхней палаты польского парламента относительно периодических отчетов в парламенте о ходе строительства заграждения, применения по этой инвестиции обязательных тендерных процедур или участия парламентариев в группе по реализации инвестиции в качестве наблюдателей.

Стоимость строительства стены составляет около 1,6 млрд злотых, что эквивалентно 350 млн евро или более 400 млн долларов. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

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Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров. С середины сентября минобороны Польши ведет там строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 километров из запланированных 180 уже установлено.

Реализация проекта будет проходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.

С начала года более 27 тысяч мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с белорусской территории. Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск, обвиняя его в доставке мигрантов в свою страну и их переправке через границу в Польшу, Литву и Латвию, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Польская полиция усилила проверки на границе в целях пресечь попытки незаконного ввоза мигрантов на автомобилях или грузовиках.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел намерено в течение 2022 — 2023 годов провести полное инженерное оборудование границ с Россией и Беларусью.

Напомним, что инженерно-техническое обустройство украино-российской границы началось еще в 2014 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, давшего проекту условное название "Стена" (позднее также стал известен как "Европейский вал").

По состоянию на 20 апреля 2021 года Госпогранслужба оценивала выполнение плановых мероприятий по обустройству границы в 51,4%.