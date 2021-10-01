Политика вчера, 16:20

Украина хочет за два года достроить "стену" на границе с РФ и Беларусью

"Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец границу"

Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

Министерство внутренних дел намерено в течение 2022-2023 годов осуществить полное инженерное оборудование границ с Россией и Беларусью. Об этом сказал министр Денис Монастырский в ходе визита на границу с РФ у села Рассыпное в Луганской области, сообщает пресс-служба МВД.

Чиновник осмотрел недавно возведенный участок границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда и ознакомился с оборудованной на нем системой охраны.

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"На этом участке уже установлена ​​новейшая система интегрированного управления границами. Это целый комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы", — описывают в МВД.

Отмечается, что эффективно противодействовать нарушителям призваны всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства, круглосуточно фиксирующие мельчайшие детали и передающие сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. Сигнал фиксируют и передают оптоволоконные, вибро-, тепловизорные системы.

По словам министра, такая система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде. Монастырский подчеркнул, что конкретно на участке погранотдела "Троицкое" в связи с ее задействованием число нарушений упало в разы.

"Участок протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необустроенной границы... Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая "интеллектуальная граница", которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать рубежи нашей страны", — заявил он.

Глава ведомства при этом признал, что в этой сфере существует нехватка кадров, и пообещал поработать над этим. По его словам, МВД также сосредоточит внимание на том, чтобы обеспечить хорошие условия службы и достойный уровень зарплаты личного состава.

"Глава правоохранительного ведомства подчеркнул, что для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022... Особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане, и действий Беларуси в отношении соседей — Польши и балтийских стран", — указывается также в сообщении.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко проинформировал, что в 2021 году планируется принять в эксплуатацию окончательно завершенный участок Харьковского погранотряда. На следующий год, по его словам, запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, "чтобы полностью защитить границу с Россией".

Длина границы с Россией  составляет 1974 км, из которых 409 км в Донецкой и Луганской областях Украина не контролирует. Граница с Беларусью же имеет протяженность 1084 км.

Напомним, что инженерно-техническое обустройство украино-российской границы началось еще в 2014 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, давшего проекту условное название "Стена" (позднее также стал известен как "Европейский вал"). По состоянию на 20 апреля 2021 года Госпогранслужба оценивала выполнение плановых мероприятий по обустройству границы в 51,4%.

Отметим, что Украина помимо обустройства собственной границы летом 2021 года решила выделить соответствующую гуманитарную помощь Литве, столкнувшейся с наплывом нелегальных мигрантов из третьих стран, прибывающих через границу с Беларусью, которую, в свою очередь, обвиняет в пособничестве такой миграции.

Первая партия колючей проволоки для усиления литовско-белорусской границы была отправлена Украиной в начале августа. О начале строительства барьера Литва объявила 30 сентября.

С подобным явлениям столкнулись также соседние с Литвой Латвия и Польша, которые ввели в приграничных районах чрезвычайное положение.

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