Латвия вводит режим ЧС в приграничных с Беларусью районах: мигрантов будут выдворять силой

Кабинет министров Латвии объявил чрезвычайное положения в районах, прилегающих к белорусской границе, из-за стремительного роста количества случаев ее незаконного пересечения.

Как говорится в сообщении латвийского правительства, ЧП вводится с 11 августа по 10 ноября 2021 года в приграничных Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе.

Распоряжение устанавливает обязанность Национальных вооруженных сил и Государственной полиции оказывать содействие Государственной пограничной охране в обеспечении наблюдения за латвийско-белорусской границей с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Отмечается, что пограничники будут иметь право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения выявленных незаконных мигрантов обратно в Беларусь.

Документ также предусматривает, что структурные подразделения Государственной пограничной охраны и другие учреждения, находящиеся в приграничных районах, не будут принимать заявления от лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

В то же время силовики будут обязаны предоставить место и инфраструктуру для размещения лиц, пересекших латвийско-белорусскую границу.

Также власти указывают, что при необходимости могут запросить международную помощь с использованием Механизма гражданской защиты ЕС, НАТО, а также других организаций международного сотрудничества и зарубежных платформ.

Напомним, что ранее с аналогичной проблемой столкнулась Литва. 13 июля парламент этой страны признал поток иностранных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а самих мигрантов призвал трактовать как участников агрессии и по возможности отправлять обратно в страны их происхождения. До этого власти Литвы заявили, что были вынуждены привлечь армию для сдерживания потока мигрантов.

Служба охраны государственной границы Литвы собирается возвести по всей длине границы с Беларусью протяженностью 508 км четырехметровую стену из металлической сварной стержневой сетки, по верху которой будет натянута колючая проволока.

При этом в стране в июле свои запасы колючей проволоки закончились, после чего о готовности предоставить 100 км такого заграждения заявила Эстония, а впоследствии решение об аналогичной помощи одобрил украинский президент Владимир Зеленский.

В свою очередь в Беларуси официально признают, что намеренно ослабили контроль на линии границы в ответ на санкции Евросоюза, чтобы мигранты в итоге хлынули в максимально недружественную Беларуси на сегодняшний день Литву, к которой ныне "присоединилась" и Латвия.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!