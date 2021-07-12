Литва задействовала армию из-за отказа Беларуси от сдерживания потока мигрантов в ЕС

На охрану границы Литвы с Беларусью, откуда наблюдается массовый наплыв иностранных мигрантов, будут дополнительно направлены вооруженные силы. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает "Интерфакс".

"В данный момент на нашей границе сконцентрировано максимальное количество сотрудников Службы охраны границы Литвы, также вовлекаются прочие силы системы внутренних дел, и сегодня мы конкретно обсуждали дополнительные вооруженные силы", — заявила министр на пресс-конференции после заседания Госсовета по обороне по мерам борьбы с миграционным кризисом.

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Она отказалась назвать конкретное число военных, но сообщила, что уже с 10 июля они пришли на подкрепление пограничникам.

"Но мы договорились, что охрана нашей границы будет укреплена еще большими вооруженными силами. Я бы не хотела детализировать цифры, поскольку эти цифры очень щепетильны", — сказала Билотайте.

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По ее словам, основное послание заключается в том, что Литва серьезно воспринимает данную угрозу, в связи с чем на охрану границы выделяются максимальные силы как из системы внутренних дел, так и из системы Минобороны.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали уже 1634 мигранта — в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки.

Литовские должностные лица утверждают, что эта ситуация является организованной белорусским режимом гибридной атакой на Литву, не признающую Александра Лукашенко президентом и оказывающую поддержку белорусской оппозиции, в частности предоставляющую место для проживания экс-кандидату на президентских выборах-2020 Светлане Тихановской.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что введение дополнительных санкций в отношении Беларуси по причине подстрекательства миграционного кризиса было бы самым правильным ответом Евросоюза.

По его словам, Беларусь осуществляет против ЕС гибридную атаку, используя незаконных мигрантов "как средство давления, чтобы изменить позицию ЕС о санкциях, по правам человека, по защите оппозиции, вынудив передумать".

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Russia Today заявил, что прекращение Беларусью борьбы с нелегальной миграцией на литовском направлении является следствием санкций ЕС.

"Если они — я имею в виду коллективный Запад, различные финансовые институты — прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было... то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства", — сказал он.

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По словам Макея, Беларусь в связи с такой политикой ЕС по отношению к ней не собирается его защищать от чего-либо.

"Как сказал президент, пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты. Потому что те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается", — подчеркнул он.

Напомним, что в отношении границы с Украиной лидер режима Александр Лукашенко ранее заявил, что она будет полностью закрыта, мотивировав это якобы исходящей из Украины террористической угрозой. Однако Макей пояснил, что на "обычных" граждан и на бизнес усиление охраны украинского участка границы на самом деле не повлияет.