Политика 30 минут назад

Беларусь объяснила заявление о закрытии границы с Украиной

"Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, туризма или обычных граждан"

Владимир Макей. Фото: МИД Беларуси Владимир Макей. Фото: МИД Беларуси
Владимир Макей. Фото: МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет, что ее граница с Украиной продолжает быть открытой для "обычных" граждан, в которых Беларусь не видит представителей организованной преступности. Об этом он сказал в интервью Russia Today.

"Что значит закрыли? Для туристов, для обычных граждан границы открыты... Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, здесь мы будем принимать самые жесткие меры", — заявил он.

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По словам Макея, заявление Александра Лукашенко о закрытии границы было сделано "с учетом тех событий, которые имели место в последние дни".

"Здесь от фактов никуда не уйти. Я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время — с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее. Все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", — подчеркнул он.

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Напомним, что 2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. В то же время он заявил, что в Беларусь смогут въехать "только мирные граждане", и пригрозил убийством всем остальным, заявив, что их "в плен брать не будут".

В этом контексте он рассказал о якобы вскрытии в Беларуси неких "спящих" террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. По словам Лукашенко, координатором деятельности выступают Литва, Польша, США, Украина и Германия.

Кроме того, он заявил о попытке 1 июля убийства журналиста провластного телеканала СТВ Григория Азаренка, известного своими радикальными пролукашенковскими взглядами, пистолет для чего якобы был завезен также из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля заявил, что граница с Беларусью открыта, а заявления Лукашенко о контрабанде оружия через нее полностью не соответствуют действительности.

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