Граница с Беларусью для украинцев сейчас открыта — глава МИД

Украинские граждане могут свободно пересекать границу с Беларусью, по состоянию на сейчас она не закрыта.

Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал на форуме заявление белорусского президента Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной.

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"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", — заверил глава МИД в ходе форума "Украина 30. Международная политика".

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.

Напомним, 2 июля 2021 года Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

Политик добавил, что в Беларусь смогут въехать "только мирные граждане".

"Всех остальных в плен брать не будем", — предупредил он.

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Лукашенко также объявил о том, что на территории Беларуси якобы обнаружили "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". К этим ячейкам, по его словам, причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Напомним, что еще в октябре 2020 года Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска граждан, следующих из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши. До этого Лукашенко объявлял о закрытии границ с Польшей и Литвой, а также усилении границы с Украиной.

В мае сообщалось, что Беларусь ввела сбор за пересечение границы с Украиной в Гомельской области, а также с Литвой и Польшей в Гродненской.

Отметим также, что в конце июня в Верховной Раде появился проект постановления о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.