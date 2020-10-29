Беларусь закрыла границы со всеми странами, кроме России

Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска граждан, следующих из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщается в Telegam-канале Госпогранкомитета Беларуси.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают сотрудники диппредставительств и консульских учреждений с дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для международных автомобильных перевозок, а также члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем сообщается, что пункт пропуска в аэропорту Минска работает без ограничений.

Напомним, ранее в Госпогранкомитете отрицали, что получали какие-либо распоряжения о недопуске в страну граждан Литвы, Польши и Украины, заявляя, что Беларусь открыта для "добропорядочных" иностранцев.

Накануне же посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники соседней страны "принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины".

Отметим, что в последнее время наблюдается резкое ухудшение отношений между официальной Беларусью и властями Украины, равно как и Польши и Литвы, из-за поддержки последними массового протестного движения против белорусского лидера Александра Лукашенко, развившегося после президентских выборов 9 августа, объявления его победителем и систематического применения властями насилия против протестующих и жесткого давления на них в разных сферах жизни.